குடிபோதையில் மகளிடம் தகராறு.. மருமகனை அடித்தே கொன்ற மாமியார்.. விருதுநகர் அருகே ஷாக்!

விருதுநகர் அருகே குடிபோதையில் மகளிடம் தகராறு செய்த மருமகனை, மாமியார் அடித்தே கொலை செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Mother in law killed drunken son in law for fighting with daughter. Mother in law have been arrested.