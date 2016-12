பைக் தடுப்புச்சுவர் மீது மோதி விபத்து: கணவன் மனைவி சம்பவ இடத்திலேயே பலி!

கரூர் அருகே மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற தம்பதி தடுப்புச் சுவரில் மோதி தடுமாறி விழுந்தனர். இதில் 2 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்

English summary

A couple were traveling in a motor cycle near Karur. Suddenly the bike lost control and hit on the center Median. In this accident a husband and wife died on the spot.