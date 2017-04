எப்போ எங்க பள்ளம் வருமோ...? பீதியிலேயே வாகனம் ஓட்டும் சென்னை வாசிகள்!

சென்னை அண்ணாசாலையில் அடிக்கடி ஏற்பட்டு வரும் பள்ளம் காரணமாக எப்போது பள்ளம் வருமோ என்ற அச்சத்திலேயே வாகனங்களை ஓட்டிச் செல்கின்றனர்.

English summary

In Chennai Annasalai sudden cracks and gutters frequently occurs. Due to this the motorist driving vehicle with fear. They are expeting a permanent solution for this issue.