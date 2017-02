சசிகலா முதல்வராக கடும் எதிர்ப்பு: வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களிடம் எப்படி பேசுவார்? அன்புமணி கேள்வி

சசிகலா முதல்வரா பாமக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்புமணி ராமதாஸ் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வந்ததும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் முதல்வராவார் என்றும் அவர் கூறியுள்ளா

MP Anbumani ramadas strongly opposing for sasikala to be the CM of Tmailnadu. He is asking how She will talk with the foreign investors.