மாத்தி மாத்தி பேசும் தம்பிதுரை.. இவர் எப்பவுமே இப்படித்தான் பாஸ்!

அதிமுக இணைப்புக் குழு விரும்பினால் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த விசாரிக்கப்படும் என தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

MP Thambidurai says that if the team wants to iuquiry about Jayalalitha's death we will. And he said Team will be formed to select the general secretary of the party.