பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க ஸ்டாலினை வம்புக்கு இழுப்பதா?? அன்புமணி ராமதாஸை பிராண்டிய பன்னீர்செல்வம்!

பாஜவுடன் கூட்டணி வைக்க ஸ்டாலினை வம்புக்கு இழுப்பதா என அன்புமணி ராமதாஸுக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 15:18 [IST]

Former DMK Minister MRK Paneerselvam slams Anbumani Ramadoss for accusing DMK on the farmers issue.