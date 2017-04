மெட்ரோ பணியால் தொடரும் துயரம்: சென்னை அண்ணா சாலையில் திடீர் பெரிய பள்ளம்- பேருந்து, கார் கவிழ்ந்தது!

சென்னை அண்ணா மேம்பாலம் அருகே உள்ள சாலையில் திடீரென பள்ளம் ஏற்பட்டதால் அவ்வழியாக சென்ற காரும் அதை தொடர்ந்து வந்த பேருந்தும் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 15:11 [IST]

English summary

A big hole occured in Anna salai where already a chemical occurs from a small hole because of metro train project. The Bus and bar overturned and 10 more were injured.