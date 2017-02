எடப்பாடியார் அமைச்சரவையில் முக்குலத்தோர், கவுண்டர் சமுதாய அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து ஆதிக்கம்!

எடப்பாடி பழனிச்சாமி அமைச்சரவையிலும் முக்குலத்தோர் மட்டும் கவுண்டர்கள் சமுதாய அமைச்சர்களே தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Dominant communities of Southern TN and Kongu belt like Mukkulathor, Gounders were got greater representation in the Chief Minsiter Edappadi Palanisamy Cabinet also.