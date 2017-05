முள்ளிவாய்க்கால் தினம்.. மெரினா சாலையில் வாகனங்கள் செல்ல தடை.. தமிழ் ஆர்வலர்கள் கொந்தளிப்பு

முள்ளிவாய்க்கால் தினத்தை அனுசரிக்கும் வகையில் மெரினாவில் ஒன்று கூடி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்த போலீசார் மறுத்துள்ளனர். இதனால், மெரினா சர்வீஸ் சாலையில் வாகனங்கள் செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Police has blocked the Service line at Marina due the ban on Mullivaikkal day tribute.