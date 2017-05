நாற்றமெடுத்த கழிவறைகள்... வெகுண்டெழுந்த மும்பை நாகர்கோவில் ரயில் பயணிகள் - வீடியோ

மும்பை நாகர்கோவிலெக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில்பயணிகள்போதிய தண்னீர் இல்லாத காரணத்தாலும் கழிப்பறைகள்சுத்தம் செய்யப்படாத காரணத்தாலும் ஈரோடு ரயில்நிலையத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

In Mumbai Nagarkoil Express train, passengers protested against the railways as they did not clean the toilet and did not fill water. After the protest, they cleaned the toilet and filled water.