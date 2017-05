மும்பை–நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பயணிகள் திடீர் தர்ணா.. ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் பரபரப்பு

ரயில் கழிவறைகளில் தண்ணீர் வராத ஆத்திரத்தில் ரயிலை நிறுத்தி, ஈரோட்டில் பயணிகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Mumbai - Nagercoil Express passenger protest in erode

