கழிப்பறை கட்டக்கோரி பயனாளிகள் காலில் விழுந்து கெஞ்சிய நகராட்சி ஆணையர்.. நம்ம புதுச்சேரிலதான்!

புதுச்சேரி அருகே கழிப்பறைக் கட்டக்கோரி நகராட்சி ஆணையர் பயனாளிகளின் காலில் விழுந்து வேண்டுகோள் விடுத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Puducherry municipality commissioner fell down to the people leg and asked to build Toilets.