கள்ளக் காதலனுடன் சேர்ந்து கணவனைக் கொன்ற மனைவி... புதுச்சேரியில் விபரீதம் - வீடியோ

கள்ளக் காதலனுடன் சேர்ந்து தன் கணவரைக் கொன்றுள்ளார் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த ஜெயந்தி. அவரையும் அவருடைய காதலன் ஷேக் முகமதுவையும் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Puducherry Jayanthi had extra marital affair with her employee Shiek Mohamed and both of them killed Jayanthi's husband Vivek prasath. Police arrested both of them.