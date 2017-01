ஜல்லிக்கட்டு களத்தில் இறங்கும் ஜி.வி.பிரகாஷ்! சேலம் ஆத்தூரில் இன்று போராட்டத்தில் பங்கேற்பு!!

சேலம், ஆத்தூரில் தடையை மீறி இன்று நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு வர உள்ளதாக ஜி.வி.பிரகாஷ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 0:34 [IST]

English summary

Music director turned actor GV Prakash going to participate in jallikattu protest