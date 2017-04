சிவகங்கையில் மழை வேண்டி இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகை- வீடியோ

சிவகங்கையில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழகத்தில் மழை பெய்ய வேண்டும் என இஸ்லாமியர்கள் சிறப்புத் தொழுகை நடத்தினர்.

English summary

In Sivaganga Muslims conducted special prayer meeting for getting rain. Both male and female toook part in this special prayer meet.