முஸ்லீம்கள் பாஜகவை நம்புகின்றனர்.. தமிழிசை சொல்வதைக் கேளுங்க!

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜக 325 இடங்களில் வெற்றி பெற்றதற்கு முஸ்லீம்கள் பாஜகவை நம்புவதே காரணம் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Muslims feel so safe in BJP government. Thats why they voted BJP in Uttarpradesh and BJP Won in a big way said Tamilisai, Tamilnadu BJP leader.