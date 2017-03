வங்கிகளை சூதாட்ட அரங்கமாக மாற்றும் மத்திய அரசு.. முத்தரசன் கடும் கண்டனம்

எளிய மக்களை சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கும் அறிவிப்புகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு ரத்துசெய்ய வேண்டும் என முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

CPI state Secretary R Mutharasan has Condemned on union government over the bank issue