விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு 25 லட்சம் இழப்பீடு.. அமைச்சர்களை சந்தித்து முத்தரசன் கோரிக்கை!

விவசாயிகள் தொடர்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்வதைத் தடுக்கக் கோரி முத்தரசன் தலைமையில் விவசாயிகள் குழு ஒன்று அமைச்சர்களை சந்தித்தனர்.

English summary

CPI state secretary Mutharasan demanded that the TN government give 25 lakh to the families of farmers, who either committed suicide or died of cardiac arrest.