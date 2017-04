விவசாயிகளை சந்திக்க மறுத்து நிர்வாணமாக ஓட விடுவதா?- மோடிக்கு முத்தரசன், ஜி.கே. வாசன் கண்டனம்

விவசாயிகளை சந்திக்க மறுத்து அவர்களை நிர்வாணமாக ஓடவிட்ட பிரதமர் மோடிக்கு தமிழக அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

CPI state secretary Mutharasan, TMC president GK Vasan have condemned the Centre for its apathy towards farmers.