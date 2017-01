விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன்களை முழுவதும் ரத்து செய்ய வேண்டும்- முத்தரசன் வலியுறுத்தல்

விவசாயிகளின் பயிர்க்கடனை முற்றிலும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலத்தலைவர் முத்தரசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CPI state secretary Mutharasan has asked the state govt to abolish the crop loans of the farmers