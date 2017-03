முத்துகிருஷ்ணன் உடல் சென்னை வந்தது.. சொந்த ஊருக்கு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது

டெல்லி ஜேஎன்யுவில் உயிரிழந்த சேலத்தை சேர்ந்த மாணவர் முத்துக்கிருஷ்ணனின் உடல் விமானம் மூலம் டெல்லியில் இருந்து சென்னை கொண்டுவரப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Muthukrishnan body bringing to Chennai by flight tonight. His body will be taken From Chennai to salem by a vehicle. Tamilnadu government is making arrangements for this.