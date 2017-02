ஜெயலலிதாவின் நேரடி பார்வையின் கீழ் வீரப்பன் கொலை… மனைவி முத்துலட்சுமி பகீர்

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயாலிதாவின் நேரடி பார்வையின் கீழ் வீரப்பன் கொலை செய்யப்பட்டார் என்று அவரது மனைவி முத்துலட்சுமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். தொழிலதிபர் என்று போலீஸ் அதிகாரி விஜயகுமார் கூறுவதெல்லாம்

English summary

It was not an encounter, planned murder said, Veerappan wife Muthulakshmi.