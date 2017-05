என் தம்பி கொலை செய்யப்பட்டார்... பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டும் கனகராஜ் அண்ணன்

என் தம்பியை திட்டமிட்டு கொலை செய்து விட்டனர் என்று கொடநாடு கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக சந்தேகிக்கப்படும் டிரைவர் கனகராஜின் அண்ணன் தனபால் புகார் கூறியுள்ளார்.

English summary

My brother Kanagaraj was not killed in accident but has been murdered, says Kanakaraj's brother Dhanapal.