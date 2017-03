என் இமேஜ் உடைஞ்சிருச்சு, ஆனா மீண்டு வந்துவிடுவேன்... நாஞ்சில் சம்பத் நம்பிக்கை!!

தனது இமேஜ் உடைந்துவிட்டதாகவும் ஆனால் அதனை மீண்டும் கொண்டுவந்து விடுவேன் என்றும் அதிமுக (அம்மா) செய்தி தொடர்பாளர் நாஞ்சில் சம்பத் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Nanjil Sampath says that his image has broken. And he said he will recover it.