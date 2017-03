என்னை மகனாக அறிவிக்க முயன்றார் ஜெ., மாடியிலிருந்து தள்ளினார் சசிகலா.. ஈரோடு வாலிபர் திடுக் புகார்

ஜெயலலிதா தன்னை அவரது மகனாக உலகுக்கு அடையாளம் காட்ட முற்பட்டபோது அவருக்கும், சசிகலாவுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அவரை மாடியிலிருந்து சசிகலா கீழே தள்ளிவிட்டார் என்று ஈரோட்டைச் சேர்ந்த வாலிபர் கூறுக

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The intrigue in Tamil Nadu politics just went up a notch as an alleged "secret son" of late chief minister J. Jayalalithaa turned up, claiming that his "mother" was pushed down the stairs by her close aide VK Sasikala following an argument about revealing his real identity to the world.