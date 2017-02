எனது அரசியல் பிரவேசம் தொடங்கியது.. ஓ.பி.எஸ்ஸுடனான திடீர் சந்திப்புக்குப் பின் தீபா!

முதல்வர் ஓபிஸும் தானும் அதிமுகவின் இரு கரங்களாக செயல்படுவோம் என ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான ஜெ. தீபா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

J.Deepa meets press today in Marina. She said my political journey is starting from today itself. Chief Minister O.Paneerselvam and myself work for ADMK as two hands.