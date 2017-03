மெரினாவில் போராட்டம் என வதந்தி பரப்பினால் கடும் நடவடிக்கை: மயிலாப்பூர் போலீஸ் துணை கமிஷனர் வார்னிங்

ஹைட்ரோகார்பனுக்கு எதிராக போராட்டம் என வதந்தி பரப்பினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மயிலாப்பூர் துணை கமிஷனர் எச்சரித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mylapore assistant commissioner Balakrishnan warns that severe action will be taken on the people who are all spreading rumours about Marina protest.