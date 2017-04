வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளை மிரட்டிய அமைச்சர்கள்.. விசாரணையை தொடங்கினார் மயிலாப்பூர் துணை கமிஷனர்!

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் சரத்குமார் ஆகியோர் வீடுகளில் சோதனை நடத்திய போது அமைச்சர்கள் மிரட்டியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் வருமான வரித்துறையினரிடம் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mylapore deputy commissioner Balakrishnan starts inquiry about ministers threaten to the Income tax officials. He went to IT office and inquired about the threaten.