அங்காரகனும் அதிகார நந்தியும்...

செவ்வாய்கிழமையான இன்று அங்காரகன் தினத்தில் அதிகார நந்தி வாகனத்தில் இன்று கபாலீஸ்வரர் அருள்பாலித்தார்.

English summary

Over Thousands of people witnessned at Sri Kapali Temple today morning to take part in the adhikara nandi procession as part of the annual Panguni festival being Mylapore.