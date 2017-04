மயிலையே கயிலை... பங்குனிப் பெருவிழா இன்று கொடியேற்றம் - ஏப்.9ல் அறுபத்துமூவர் திருவிழா

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் பங்குனி மாத பெரு விழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது.

The annual Panguni Peruvizha of the renowned Sri Kapaleeswarar temple at Mylapore in the city commence with the traditional flag hoisting on April 2. It will be followed by Adhigara Nandhi Kaatchi on April 4 and Vellvidai Peruvizha on April 6. The main event, the most popular Arubathu Moovar Vizha, will be held on April 9.