எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக வாக்களிப்பேன்.. மைலாப்பூர் எம்எல்ஏ நட்ராஜ் போர்க்கொடி

கட்சித்தாவல் சட்டம் பாய்ந்தாலும் கவலையில்லை எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக வாக்கு அளிப்பேன் என்று மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ நடராஜ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 11:37 [IST]

English summary

Mylapore MLA Natraj has opposed CM Edappadi Palanisamy and has declared that he will vote against him.