கலவரம், தீவைப்பு... மறியல் - மைலாப்பூர் துண்டிப்பு- மெரீனா சாலைகளை பயன்படுத்த தடை

தொடர் கலவரம் தீவைப்பு சம்பவங்களால் மைலாப்பூர், ராயப்பேட்டை பகுதிகளில் ஒருவித பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என்று காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.

English summary

Chennai is tensed and the city centre area Mylapore is detached from other parts of the capital city.