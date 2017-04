மைனா நந்தினி கணவர் தற்கொலை வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாறுமா- ஜூன் 2ல் தெரியும்

நடிகை நந்தினியின் கணவர் கார்த்திகேயன் தற்கொலை வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி.க்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கில் காவல்துறையினர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Tamil television actress Nandini's husband Karthikeyan had reportedly committed suicide at a lodge in Virugambakkam, Chennai.Three weeks after His moved the Madras high court for a CB-CID probe into the matter.