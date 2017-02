சசிகலா முதல்வராக தேர்வானது எப்படி.. மர்மங்கள் விரைவில் அம்பலமாகும்.. ஸ்டாலின் உறுதி

ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பின்னர் சசிகலா சட்டசபைக் குழுத் தலைவராக சசிகலா தேர்வாகியது எப்படி என்பது மர்மமாகவே உள்ளது. விரைவில் உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

Everything is mystery in ADMK rule, all truths will come out soon says the opposition leader M.K. Stalin.