விஜயபாஸ்கர் நண்பர் நாமக்கல் சுப்பிரமணியம் மரணத்திலும் மர்மம்- திடீரென இறந்தது எப்படி?

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் நாமக்கல் சுப்பிரமணியத்திலும் மர்மங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Police team conducted an enquiry over mysterious death of Minister Vijayabaskar's friend Namakkal Subramaniam.