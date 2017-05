ரமேஷ்... சாதிக் பாட்சா... நாமக்கல் சுப்ரமணியன் - தொடரும் மே மாத மர்ம மரணங்கள்

அண்ணாநகர் ரமேஷ் தொடங்கி சாதிக் பாட்ஷா, நாமக்கல் சுப்ரமணியன் என மே மாதத்தில் நடைபெறும் மர்ம மரணங்கள் தொடர்கதையாகி வருகின்றன.

English summary

After Anna Nagar Ramesh, Tenampet Sadiq basha not Namakkal Subramanian has met the mysterious death.