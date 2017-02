ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகனும்.. ஜெ. மரணம் குறித்து மோடிக்கு கவுதமி கடிதம் எழுதினாரா?

ஜெயலலிதா மர்ம மரணம் குறித்து விசாரிக்க கோரி பிரதமர் மோடிக்கு நடிகை கவுதமி கடிதம் எழுதியது உண்மையா? என தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட கடிதத்தை முன்வைத்து சமூக வலைதளங்களில் ஒரு தகவல் ஷேர்

இதற்கு 27.1.2017 தேதியிட்ட கடிதம் மூலம் NO INFORMATION AVAILABLE ON RECORDS என்று பதிலளித்துள்ளனர் பிரதமர் அலுவலக அதிகாரிகள். இதன் மூலம் கௌதமி கூறியது பொய் என்று தெரிகிறது.

English summary

Netizens raising doubts over Actress Gautami's letter over to PM Modi on Jayalalithaa's death issue.