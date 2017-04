உடல்நலம் தேறிய ஜெ. உயிரை பறித்த அந்த பழச்சாறு... வெளிவராத அப்பல்லோ ரகசியம்!

உடல்நலம் தேறிய நிலையில் ஜெயலலிதாவின் உயிரை பறித்ததே அந்த 'பழச்சாறு'தான் என புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

English summary

Some section of ADMK Senior leaders now revealed that the finals days of Jayalalithaa in Apollo.