போயஸ் கார்டன் அலறல் சத்தம்... அச்சத்தில் ஊழியர்கள் - பரிகாரம் செய்வாரா பழனிச்சாமி

நள்ளிரவில் அலறல் சத்தம், ஜெயலலிதா வசித்த அறையில் பொருட்கள் உருளும் சத்தம் கேட்பதால் போயஸ் கார்டன் வீட்டில் வசிக்கும் ஊழியர்கள் பீதியடைந்திருக்கிறார்களாம்.

English summary

Jayalaithaa's soul turns a Ghost in Poes Bungalow.Workers and Sasikala relations feel mystry sound in Jayalalithaa's room.