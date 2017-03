பெப்சி, கோக் நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கும் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய நாம் தமிழர் கட்சி வலியுறுத்தல்

பெப்சி, கோக் நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கும் ஒப்பந்தத்தை நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் 15 நாட்களுக்குள் நீக்காவிட்டால் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வியனரசு தெரிவ

English summary

Naam Tamilar Party state coordinator vinyarasu announces protest against district administration allowing pepsi, coke companies to draw water from Thamirabarani river