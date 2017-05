நான் 20 வருடம் மகாராஷ்டிராவில் வாழ்ந்தால் என்னை மராட்டியன் என ஏற்பார்களா.. சீமான் அதிரடி!

தமிழகத்தில் 44 ஆண்டுகள் வசித்தால் ரஜினிகாந்த் பச்சைத் தமிழரா என்று நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேள்வி எழுப்பிள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 16:14 [IST]

Naam Thamizhar leader Seeman has attacked Rajinikanth in Trichy.

