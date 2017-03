ஆர்கே நகரில் களமிறங்கும் நாம் தமிழர் கட்சி! திங்களன்று வேட்பாளரை அறிவிக்கிறார் சீமான்!!

ஆர்.கே. நகரில் போட்டியிடும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் பெயரை திங்களன்று அறிவிக்கிறார் சீமான்.

English summary

Naam Thamizhar Party Leader Seeman will announce the candidate for RK Nagar Byelection on Monday.