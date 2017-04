நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போகாம தடுத்தாகனும்- இளைஞர்கள் வாக்குகளை இழுக்கனும்....நாம் தமிழர் "வியூகம்"

ஆர்கே நகரில் இளைஞர்கள் வாக்குகளை குறிவைத்தும் நோட்டாவுக்கு ஓட்டுகள் மடைமாறாமலும் இருக்க வேண்டும் என வியூகம் வகுத்து செயல்படுகிறது நாம் தமிழர் கட்சி.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 9:46 [IST]

English summary

Naam Thamizhar Party targetting the 70,000 new voters in RK Nagar By poll.