சொந்த கிராம மக்களை ரஜினிகாந்த் சந்திக்க வேண்டும்.. நாச்சிக்குப்பம் மக்கள் கோரிக்கை!

ரஜினிகாந்த்தின் சொந்த கிராமமான கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நாச்சிக்குப்பம் பகுதி மக்கள் ரஜினி தங்களை சந்திக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Rajinikanth said that Kirshnagiri district Nachikuppam is the native place of him. Now the Nachikuppam people wants Rajini to meet them.