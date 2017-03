ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக களம் இறங்கிய தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம்!

நெடுவாசல் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை மத்திய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

#SIAA 's letter to central Govt , protest to #HydrocarbonProject . pic.twitter.com/aSDg6Nua7S

English summary

Nadigar Sangam has demanded to the Centre should stop HydrocarbonProject in Neduvasal.