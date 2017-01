சாவடி அவனை சாவடி என்று எட்டி உதைத்த பெண் போலீஸ்.. இன்னும் நடுக்கம் தீராத நடுகுப்பம்!

சென்னை கலவரம் நடைபெற்ற நடுகுப்பத்தில் இன்றும் இயல்பு நிலை திரும்பவில்லை. வீட்டில் இருக்கும் ஆண்களை கைது செய்யப் போவதாக போலீசார் மிரட்டியதால் அச்சத்தில் 3 நாட்களாக ஆண்கள் வீட்டிற்கு வரவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 17:27 [IST]

English summary

Nadukuppam people in Triplicane are still in fear of police atrocities in Chennai.