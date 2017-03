ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு.. நாகை அருகே வயலில் கருப்புக்கொடி கட்டி விவசாயிகள் போராட்டம்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக திருக்குவளையில் விவசாயிகள் வயலில் கருப்புக்கொடி கட்டி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Near in Nagai district farmers opposing Hydrocarbon project. They are raising black flag in their cultivation lands.