நாகையில் 5-வது நாளாக மீனவர்கள் போராட்டம்- 9 பெண்கள் அடுத்தடுது மயங்கி விழுந்ததால் பதற்றம்!

பிரிட்ஜோ படுகொலையைக் கண்டித்து நாகையில் 5-வது நாளாக மீனவர்கள் போராட்டம் தொடருகிறது. இப்போராட்டத்தில் 9 பெண்கள் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்ததால் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

English summary

The protest by hundreds of fishermen at Nagapattianam against the killing of a colleague by Sri Lankan Navy entered the Fifth day today.