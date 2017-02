மக்கள் கருத்துக் கேட்பு பாதியில் நிறுத்தம்… தமிமுன் அன்சாரியை மிரட்டியது யார்?

தமிழகத்தில் அசாதாரண சூழல் நிலவி வரும் நிலையில் யாருக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்று நாகை தொகுதி எம்எல்ஏ தமிமுன் அன்சாரி நடத்திய கருத்துக் கேட்பு பாதியில் திடீரென்று நிறுத்தப்பட்டது.

English summary

Nagapattinam constituency MLA Tamimun Ansari stopped to hear the opinion of voters of Nagai suddenly.