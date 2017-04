காற்றில் பெயர்ந்து விழுந்த ரயில் நிலைய மேற்கூரை - பயணிகள் ஓட்டம்

ரயில் நிலைய முன் பதிவு அறையின் மேற் கூரை திடீரென காற்றில் பெயர்ந்து விழுந்ததால் முன்பதிவுக்கு நின்றிருந்த பயணிகள் அச்சத்துடன் ஓடினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Railway platform shed fell down in Nagerokovil railway station and passengers got panicked.